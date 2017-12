Craque da Inter de Milão estreia em competição de vôlei de praia

O meia-atacante croata Ivan Perisic, da Inter de Milão, é mesmo apaixonado por esportes. De férias do futebol, o atleta estreou nesta quinta-feira na etapa de Porec do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Porém, seu primeiro jogo no torneio não foi muito bom, já que, atuando ao lado do compatriota Niksa Dellorco, acabou derrotado pelos brasileiros Álvaro Filho e Saymon por 2 sets a 0, com duplo 21-10.

O duelo foi válido pelo grupo A e deveria ter começado na quarta, mas acabou atrasado em um dia, devido às chuvas que caíram no local. Na chave, Perisic e Dellorco ainda jogarão contra duas duplas americanas, formadas por Theo Brunner e Casey Patterson e Taylor Crabb e Jake Gibb.

Em comunicado o jogador de futebol, que inclusive pode se transferir para o Manchester United na próxima temporada, garantiu estar aproveitando bem a nova experiência nas areias. "Me deram permissão para jogar um único torneio de vôlei de praia do mais alto nível. Meu único desejo é me manter no torneio pelo maior tempo possível", garantiu Perisic, que doará a premiação recebida à federação do país para ajudar a desenvolver a modalidade.