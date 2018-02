Ex-mulher acusa Giba de dever R$ 82 mil de pensão aos filhos; atleta protesta

Giba teve um pedido de prisão de 60 dias decretado pela Justiça no dia 9 de fevereiro por falta de pagamento da pensão alimentícia para os filhos Nicoll e Patrick. No entanto, o campeão olímpico conseguiu uma liminar que suspendeu a decisão. Sua ex-mulher, Cristina Pirv, entrou com um pedido para derrubar o parecer.

A romena informa que o ex-ponteiro deve R$ 82.258,68 em pensões alimentícias, de acordo com documentos conseguidos pelo site Uol Esporte. A papelada também mostra que em outubro de 2013, a Justiça estabeleceu o valor de R$ 10 mil mensais para pensão das duas crianças. O valor mensal só tem subido: R$ 12.730,95 por mês no ano de 2017 e R$ 12.993,20 mensais neste ano.

O ex-jogador de vôlei pediu para que o valor fosse revisto, dizendo que já não tem os mesmos rendimentos da época de atleta profissional. Giba informou que teria condições de pagar a quantia de R$ 6 mil por mês, pois seu contrato com a Globo, de quem recebia um salário mensal de R$ 13 mil, foi encerrado em agosto. A procura por suas palestras também teriam diminuído.

Pirv, que também é ex-jogadora de vôlei, afirmou que pode comprovar suas declarações. "A falta de responsabilidade com as crianças é o que mais me deixa chocada", disse em texto publicado nas redes sociais após o início da corrida judicial. A declaração veio depois do ex-atleta ter divulgado uma nota oficial em que explica a situação. "Deito minha cabeça tranquilamente no travesseiro com a sensação de que não deixo faltar nada aos meus filhos", conclui.

NOTA OFICIAL GIBA

Sobre as recentes notícias envolvendo meu nome, tenho alguns esclarecimentos: - O mandado de prisão sequer chegou a ser expedido, tendo o Tribunal em poucas horas derrubado a decisão, em um reconhecimento inequívoco de que jamais houve qualquer razão para a prisão. - Pago de pensão , mensalmente, um valor mais do que justo e suficiente para que meus filhos, Nicoll e Patrick, tenham uma qualidade de vida acima da média. - Ofereci pagar, via bolsa de estudos, além do valor que pago, as mensalidades dos meus filhos em uma das melhores escolas de Curitiba, que fica inclusive perto da casa deles, mas esta proposta foi negada por ela. - A mãe dos meus filhos pede, em processo na justiça, um valor de pensão baseado em valores que eu não ganho mais há bastante tempo. Em nossa separação, deixei diversos imóveis para ela, no Brasil e na Romênia, além da guarda das crianças, e de ter que me desfazer de alguns bens meus para quitar dívidas deixadas por ela enquanto fomos casados. - No ano passado, mudei do Rio de Janeiro para Curitiba afim de ficar mais perto dos meus filhos e pedi a guarda compartilhada, e a justiça está prestes a conceder, com base em lei, sendo esta mais uma razão da minha ex-mulher insistir em valores absurdos. - Patrick e Nicoll podem comprovar que faço o possível e o impossível pela felicidade deles - única e exclusivamente deles. Haja vista a alegria de ambos quando estão comigo. É para eles, e somente para eles, que pago mensalmente a pensão. A minha parte como pai estou fazendo. Deito minha cabeça tranquilamente no travesseiro com a sensação de que nao deixo faltar nada aos meus filhos.

NOTA OFICIAL PIRV

A VERDADE SOBRE GIBA. Perante a nota oficial, repleta de mentiras, que ele divulgou hoje em suas redes sociais, sinto-me na obrigação de revelar alguns fatos que irão mostrar o tipo de homem que é o verdadeiro Giba. Fico confiante de ver que hoje, nós mulheres, temos voz mesmo quando homens como esse tentam nos calar.

AS 5 MENTIRAS MAIORES DE GIBA NA NOTA OFICIAL

1.A prisão dele foi decretada sim, tanto que houve a necessidade do advogado dele pedir uma liminar para suspender, provisoriamente, o decreto. Apenas uma manobra para ganhar tempo.

2.Quando ele diz que paga mensalmente a pensão que eu pedi, mente duas vezes. Primeiro porque ele se ofereceu a pagar o valor que paga, eu não pedi esse valor, e a segunda mentira é o cumprimento desse compromisso, que não existe. Ele deve dez meses de pensão e por isso teve decretada a prisão, como todos agora hoje já sabem. Em alguns meses ele não paga valor algum, em alguns meses paga apenas 20% do valor.

3.Ele diz que me deixou imóveis na Romênia após a separação. Mais uma mentira porque ele nunca teve nenhum imóvel na Romênia. Eu já possuía esses imóveis e apenas os mantive.

4.Mais de 50% da pensão é destinada a escola dos meus filhos, fato que posso provar e, como todos sabem que ninguém vive apenas de escola, o restante do valor é destinado a manter a alimentação, lazer e moradia dos meus filhos. Não é para mim que ele deve pagar a pensão, mas para os próprios filhos. A falta de responsabilidade com as crianças é o que mais me deixa chocada.

5.Giba diz ainda em sua nota oficial, que eu neguei a bolsa de estudos oferecida por ele, aos nossos filhos. Essa é uma das mentiras que mais me deixou chateada porque eu, pessoalmente, após aceitar essa possibilidade, levei as crianças nesta escola, mas eles próprios pediram para nós que os mantivéssemos na escola onde já estão, por não terem se identificado com o novo lugar e desejarem manter seus vínculos já criados.

Gostaria de encerrar esse texto dizendo que tudo que eu disse, posso provar. Ao contrário da nota absurda que ele divulgou, cheia de mentiras. Não é a minha versão contra a dele, mas sim a verdade contra a realidade que ele tenta fazer as pessoas acreditarem.