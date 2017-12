Gabi pode voltar a equipe de Bernardinho ainda nesta temporada 

Falta pouco, este é o pensamento da ponteira Gabi, que avança na recuperação após uma cirurgia no joelho. Jogadora do Sesc/Rio de Janeiro, ela começou os treinos mais intensos nesta semana. Os progressos já deixaram a atleta ansiosa para o retorno às quadras ainda nesta temporada.

"Eu confesso que no primeiro salto eu fiquei até um pouco emocionada. Saltei no treino e todos começaram a bater palma. Todos muito felizes. A sensação depois que eu saltei sem dor, sabendo que vou conseguir me recuperar e me condicionar e voltar a fazer o que eu mais amo", conta Gabi, em entrevista ao globoesporte.com

Neste período fora dos jogos, o técnico Bernardinho contou com outros destaques na equipe. Drussyla é apontada como uma das jogadores mais acionadas pela levantadora Roberta. Monique aparece como a quarta maior pontuadora da Superliga e a dominicana Yonkaira Peña é uma das novidades do time.