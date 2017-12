Grandes nomes do esporte pedem apoio para time gay de vôlei disputar Mundial

O time "Angels Volley Brazil" tomou conta das redes sociais este mês. Inovando e buscando novas formas de divulgação para tentar disputar o mundial do Gay Games, a equipe liderada pelos jogadores Willy Montmann e Rafael Martins garantiu o apoio de grandes nomes do esporte.

Bicampeã olímpica de vôlei, Thaisa Daher fez um vídeo no Instagram pedindo o apoio de seus seguidores para divulgar a página dos atletas e garantir novos patrocinadores para a equipe. Além de Thaisa, outros atletas como Bruno Canuto, Carolina Albuquerque, Arthur Nory, Vander Souza e Tiffany Abreu também registraram a sua torcida e ajudaram com a divulgação.

A décima edição do Mundial acontecerá em agosto de 2018, em Paris, na França. Com a participação do Angels Volley, será a primeira vez que um time gay brasileiro terá a oportunidade de disputar a competição.

Para que o objetivo se torne realidade, os jogadores precisam arrecadar uma verba, valor que não foi divulgado. A esperança é de que a divulgação aumente nas próximas semanas e o auxílio de personalidades do esporte incentive a chegada de novos patrocínios.