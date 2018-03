Jogador de vôlei consegue rara defesa de bicicleta na Itália; assista

Um raro lance numa partida de vôlei chamou a atenção no jogo entre as equipes do Modena e do Piacenza, pelo campeonato italiano da modalidade. O francês Ervin Ngapeth, do Modena - que é considerado o melhor jogador de vôlei do mundo, na atualidade - fez uma defesa "de bicicleta" para um companheiro marcar um ponto.

As regras do vôlei não impedem que os jogadores toquem na bola com os pés ou qualquer outra parte do corpo em uma defesa, mas os principais portais esportivos do mundo destacaram que o lance, ainda mais de costas, de fora da quadra, e ainda tendo acertado a jogada, como foi o caso, é bastante difícil de ocorrer.

+ Neymar é o 2º esportista com mais seguidores no Instagram; veja top 10

+ Time da NFL presenteia torcedora de 99 anos com ingressos para playoffs

+ Mayweather e McGregor trocam provocações em redes sociais

Na sequência do lance, o esloveno Tine Urnaut conseguiu marcar o ponto. Mas o Modena perdeu a partida, por 3 sets a 2.

Velho conhecido dos brasileiros, Ngapeth foi o grande nome da seleção francesa no título da Liga Mundial, no ano passado, em cima da seleção brasileira.

Veja o lance: