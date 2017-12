Jogadoras de time italiano de vôlei comemoram acesso tirando a roupa

As jogadoras do time de vôlei USD Altair 1963, da cidade de Vicenza, na Itália, conseguiram o acesso para a série D da Liga Nacional e comemoraram com uma foto bem ousada. Na imagem, as meninas aparecem vestindo apenas parte dos uniformes de jogo, tênis e caneleiras, e tapando as partes íntimas com bolas.

A imagem, postada nas redes sociais da equipe, dividiu os seguidores. Enquanto muitos apoiaram a comemoração, outros chamaram a imagem de vulgar. No total, já são mais de 1.100 compartilhamentos.

"Não há muito o que dizer, jogo emocionante e participação plena!", dizia a legenda da foto das campeãs.

Muitas pessoas acabaram insultando as atletas, como um seguidor que as classificou de "maliciosas" e as acusou de causar "dano à sociedade". Outros, no entanto, escreveram que a ideia foi "simpática" e elogiaram os atributos físicos das meninas.

No Facebook oficial da equipe, a diretoria do Altair apoiou as jogadoras. "O resultado de um gesto como esse pareceu maior do que o imenso desafio esportivo das meninas, que têm tanta paixão, seriedade e compromisso", escreveram os dirigentes.