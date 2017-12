Jogadoras de vôlei participam de 'dia de modelo' em Centro de Treinamento

As jogadoras do Hinode Barueri tiveram uma experiência diferente nesta segunda-feira. Fora das quadras, elas participaram de um "dia de modelo", com sessão de maquiagem e fotografia. A iniciativa foi promovida pelo principal patrocinador do clube, que atua na área da beleza.

“O Grupo Hinode tem a beleza em sua essência. E nosso time de vôlei é uma mistura de belezas, com meninas de todos os tipos de pele e cabelo. Esse ensaio fotográfico foi incrível justamente por explorar essas qualidades”, afirma Alessandro Rodrigues, Vice-Presidente de Marketing do grupo Hinode.

O ensaio foi realizado no Centro de Treinamento, em um estúdio montado exclusivamente para o evento. “Eu adorei ter participado. Foi a primeira vez que tivesse experiência, então no começo estava bem tímida, mas depois fui me soltando um pouco”, conta Edinara Brancher, maior pontuadora do time na Superliga Feminina até agora.