Meninas do Vôlei Nestlé lançam videoclipe com a rapper Karol Conka

A equipe do Vôlei Nestlé/ Osasco trocou as quadras por gravações do videoclipe “O Rolê É Nosso”, com a participação da rapper Karol Conka. Exaltando a força das mulheres, o vídeo foi lançado em um evento em São Paulo, nesta quarta-feira, com a participação do elenco, a cantora e o diretor Kondizila. A música traz mensagens de encorajamento, superação, autoestima e empoderamento da mulher, com frases como: "Somos mulheres guerreiras, verdadeiras heroínas, juntas quebramos barreiras, vencemos qualquer partida".

Karol Conka e as jogadoras aparecem em cenas gravadas no Ginásio José Liberatti, em Osasco, onde a equipe realiza seus jogos, e em outras locações paulistanas. A ideia é que música seja como um hino para o time durante a temporada, começando na Superliga – principal campeonato nacional de vôlei. Além do vídeo, outras ações estão sendo preparadas com a participação das atletas da equipe. O vídeo será mostrado para a torcida na próxima partida da Superliga Feminina, no sábado, às 14h10, quando o time de Osasco enfrenta o Sesi-SP.