Patrocinadora lança camisa em homenagem aos 23 anos de Bernardinho na seleção

Responsável pelo maior legado da história do vôlei brasileiro, Bernardinho é uma verdadeira lenda. Ele comandou as Seleções Brasileiras masculina e feminina por nada menos do que 23 anos. Para não deixar esta trajetória heroica passar em branco, nasceu a camisa mais vitoriosa de todos os tempos. Em ação especial desenvolvida em parceria com o estilista Renan Serrano, a Olympikus confeccionou uma nova camisa a partir de fios de cada uniforme usado pelas seleções em disputas importantes sob o comando de Bernardinho, dando origem a uma peça única e exclusiva.

Com 32 conquistas no período em que esteve à frente das seleções (19 vezes campeã mundial, 2 vezes olímpica, 3 vezes panamericana e 8 vezes sulamericana), o técnico recebeu o presente dentro de uma quadra de vôlei. O número da camisa, 32, remete às vitórias do ex-técnico com os dois times. "Bernardinho é o técnico mais vitorioso do esporte brasileiro. E a Olympikus, que esteve ao lado dele em todos esses momentos, desde 2008, não poderia deixar de fazer uma homenagem a tantas conquistas. Por isso, a camisa com mais títulos foi entregue ao técnico com mais títulos", comentou Rafael Gouveia, diretor de Marketing da Olympikus.

Com a tag #obrigadobernardinho, a Olympikus preparou uma ação especial, desenvolvida por uma agência e que está sendo divulgada nas redes sociais da marca.