Pode isso, Arnaldo? Giba quer técnico argentino na seleção brasileira de vôlei

Quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira de vôlei? Apesar de Bernardinho ter levado a equipe a conquistar o Ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, ele ainda não confirmou se vai seguir no cargo. A Confederação Brasileira disse que quer mantê-lo. Mas a dúvida é: se ele recusar, quem deve assumir?

Giba, que tem três títulos mundiais e três medalhas olímpicas enquanto era comandado por Bernardinho, acredita que a opção é o argentino Marcelo Mendez, campeão mundial pelo Cruzeiro.

- Coloco a mesma coisa que todo mundo colocou do Bruninho, todo mundo duvidou do Bruninho quando falou que ele era o filho do Bernardo. Não, o Bruninho era o cara que devia ter assumido, era tricampeão da Superliga, era o melhor levantador, ele não era o filho do Bernardo, ele era o melhor. Hoje, o Mendez é o melhor, então teoricamente por meritocracia seria ele, porque realmente o Cruzeiro está arrebentando durante Mundial, Sul-Americano, seria ele, mas vamos ver o que vai acontecer - confessou Giba em entrevista ao Globo Esporte em João Pessoa, na Paraíba.

E você? Acha que Bernardinho deve seguir ou dar lugar a Mendez?