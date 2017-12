Princípio de incêndio interrompe jogo da Superliga de vôlei feminino

O clássico de vôlei Osasco versus Rio, na Superliga feminina de vôlei, foi interrompido na noite desta terça-feira devido a um princípio de incêndio na arquibancada do ginásio José Liberatti, em Osasco, grande São Paulo. As chamas se originaram em um pedaço de papelão jogado no estacionamento, que fica na mesma altura de onde estava a torcida.

O princípio de incêndio ocorreu no segundo set, mas funcionários logo controlaram as chamas com extintores. Ninguém ficou ferido. Após a breve pausa, o jogo seguiu e o Osasco venceu o Rio por 3 a 2 no tie-break ((23/25, 26/24, 20/25, 25/23 e 15/13).

As informações são do Globo Esporte.