Rosamaria vê 'crush' de 'papinho com outra' em jogo e dá bronca no Instagram

Quem nunca teve um pequeno surto de ciúmes? Foi exatamente isso que aconteceu com a jogadora de vôlei Rosamaria, que, com um olhar bem atento e uma publicação no Instagram, deixou seu crush de sobreaviso por seu comportamento.

No último domingo, a jogadora do Minas Tênis Clube colocou em sua conta na rede social uma foto com uma expressão séria e a seguinte legenda: A incrível arte de estar plena prestando atenção no jogo mas continuar de olho em você, crush, cadeira B57, blusa preta, boné pra trás, sorriso maroto, que vem no jogo e fica de papinho com outra na arquibancada. #EstamosDeOlho #Errou #QuemNunca #UmOlhoNoPeixe #OutroNoGato #AquiNãoPassaNadaMores".

Nos comentários da publicação, alguns seguidores exaltaram a atitude da jogadora, se identificando com o sentimento dela. Outros, se perguntaram se o "crush" dela viu a publicação e se, depois disso, entrou na linha: "#SomosTodosRosamaria".