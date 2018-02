'Super Tifanny' cativa torcedores e alavanca público nas arquibancadas

As arquibancadas do ginásio Panela de Pressão eram costumeiramente ocupadas por torcedores do Bauru. Agora, além de torcer pelo time, os fãs abraçaram uma nova causa: apoiar a Tifanny. A jogadora caiu nas graças da torcida, que até criou um apelido carinhoso para a primeira mulher trans na Superliga Feminina de Vôlei: "Super Tifanny".

- Esse apelido de Super Tifanny calhou bem. Pois ela precisa ser super mesmo para enfrentar todo preconceito e ignorância de alguns. Sabíamos de todo o preconceito que ela poderia enfrentar e decidimos apoiá-la de forma intensa para que ela se sentisse acolhida nessa trajetória - disse Henry Gimenez, membro da Gigantes do Vôlei, torcida organizada do Bauru, ao Globo Esporte.

Depois que seus resultados chamaram a atenção do país e uma polêmica se instalou sobre sua participação no campeonato, o número de apoiadores no ginásio tem aumentado. Com média de 5,46 pontos por set, Tifanny é a primeira colocada entre as maiores pontuadoras da temporada 2017/18.

A ativista Amara Moira organizou uma caravana de mulheres trans de São Paulo para ir à arquibancada apoiar a jogadora em Osasco. A torcida especial promete se repetir nos próximos jogos do Bauru. Até camiseta personalizada com os dizeres "Somos Tifanny" a torcida organizada já providenciou.