Atuando no voleibol da Turquia, Thaísa muda cabelo e celebra nova fase 'morena'

A chegada de 2017 ainda não se concretizou, mas está trazendo novos fluidos para Thaísa. A bela central da seleção brasileira de vôlei decidiu aguardar a virada de ano promovendo uma mudança completa no seu visual: ela pintou o cabelo e agora é 'morena'.

Atualmente jogando no voleibol da Turquia, a brasileira, que pintava os cabelos de loiro há muitos anos, decidiu adotar um tom castanho. "Ano novo, país novo, cabelo novo. Nova fase. Além disso, depois de tantos anos clareando o cabelo, ele já estava pedindo socorro", brincou.

O novo visual de Thaísa, no entanto, ainda não poderá ser visto nas quadras. Com o recesso de final de ano, a liga turca e a Champions League de vôlei retornam apenas no início de janeiro.