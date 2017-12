Time paulista de vôlei troca ingressos por doação de ração para animais carentes

O Vôlei Taubaté decidiu inovar na comercialização de seus ingressos. Para o jogo contra o São Bernardo, nesta quarta-feira, o clube trocará os bilhetes por um quilo de ração (de cachorro ou gato), que serão revertidos para instituições de caridade que cuidam de animais na cidade, no interior de São Paulo.

Segundo o clube confirmou através do Facebook, a ação fica limitada a apenas dois ingressos por pessoa, evitando assim a ação de cambistas, pedindo também para que as trocas sejam feitas com antecedência, pois a expectativa é que o ginásio do Abaeté fique lotado para a partida. 800 ingressos foram disponibilizados para troca, em dois locais na cidade (confira a seguir).

Outra atitude bacana do Taubaté é o pedido para que todos os torcedores levem saquinhos plásticos para auxiliar na retirada do lixo após o jogo, atitude parecida com a registrada na Copa do Mundo de 2014 com a torcida do Japão.