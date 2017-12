O voleibol está de luto nesta quarta-feira. Fausto Altaminaro, jogador de 27 anos com passagem pelo Barcelona, morreu aos 27 anos no Himalaia, onde fazia trabalho voluntário para uma ONG do Nepal.

Sem maiores informações do acidente que tirou sua vida, Fausto estava há algum tempo afastado do vôlei, mas, antes disso, além de defender o Barcelona, jogou também no Cajasol Juvasa e, por um período, se aventurou no vôlei de praia, sendo vice-campeão espanhol sub-18 em 2006.