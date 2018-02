Três meses após divórcio com Pallesi, Thaisa assume novo relacionamento

Três meses após o divócio com o comentarista Guilherme Pallesi, a bicampeã olímpica Thaisa assumiu seu novo relacionamento nesta sexta-feira.

A jogadora publicou fotos com Maurício Appes, seu novo namorado no Stories do Instagram. Ele, por sua vez, também divulgou uma foto do casal e ainda fez uma declaração: "Tha, ha sempre uma soluçao para qualquer situação que você criou em sua vida. Pergunte ao seu coraçao se ha um caminho diferente que você possa escolher para chegar onde gostaria de chegar, seja esse qual for, e saiba, estarei sempre ao seu lado", escreveu.

Em respostas, Thaisa disse: "Obrigada meu anjinho pelo seu carinho nesse momento e por todo apoio que está me dando! Melhor namorado impossível Eitaaa… namorado."

Thaisa e Pallesi ficaram casados por um ano e terminaram o relacionamento em novembro do ano passado.

Veja as imagens: