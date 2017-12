Vôlei de praia ou de neve? Brasileira se impressiona com frio durante jogo

O vôlei de praia é conhecido por ser um esporte com a cara do verão. Na maioria das vezes, os jogos são disputados com sol escaldante e com temperaturas bem altas. Porém, existem algumas exceções.

Nesta sexta-feira, a brasileira Maria Elisa, que forma dupla com Carol, foi surpreendida ao ver neve caindo enquanto aquecia ao lado de sua companheira para disputar a etapa de Moscou do Circuito Mundial. "Gente, está nevando na Rússia! Primeira vez que vejo nevar. Estou chocada. Gente, olha isso! Estou impressionada, nunca isso aconteceu na história do vôlei de praia", disse ela, ao postar o vídeo da neve em sua conta no Instagram.

O que fazer quando vc está aquecendo para o jogo aqui na Rússia e começa a nevar ? Mas mesmo assim ganhamos das Russas no maior frio da história do vôlei de praia. #vamoqvamo @carol_solberg @restaurantefrontera Uma publicação compartilhada por Maria Elisa Antonelli (@mariaelisaantonelli) em Jun 2, 2017 às 5:42 PDT

Apesar do clima adverso, isso não foi problema para a dupla brasileira. Mesmo com a temperatura baixa, elas venceram a dupla Birlova e Makroguzova por 2 sets a 1 e se classificaram para as oitavas de final do torneio.