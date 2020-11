Aaron Gordon, astro do Orlando Magic, treina no Paulistano, em São Paulo

Astro do Orlando Magic, Aaron Gordon, está no Brasil de férias e aproveitou para bater bola com os jogadores do Paulistano nesta segunda-feira. A temporada da NBA começa apenas no dia 22 de dezembro.

O treino do jogador, que se destaca pelas enterradas plásticas, foi registrado no Instagram. Gordon acompanha em viagem ao Brasil sua namorada, a modelo brasileira Izabela Guedes.

O Paulistano se prepara para enfrentar Franca, nesta terça-feira, em seu ginásio, na final do Campeonato Paulista. A estreia no Novo Basquete Brasil (NBB) acontece no sábado, dia 14, contra o Brasília.