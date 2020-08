Após agredir adversário com cabeçada, Antetokounmpo sofre punição

Após agredir o ala-pivô Moritz Wagner, do Washington Wizards, com uma cabeçada, o craque do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, recebeu uma suspensão de um jogo na NBA. A agressão aconteceu na última terça-feira e o grego foi imediatamente expulso da partida.

Na ocasião, os Bucks venciam por 10 pontos de diferença e restavam cerca de nove minutos para o término do segundo quarto. Giannis partia para uma jogada ofensiva e Wagner tentou cavar uma falta. O alemão levou uma trombada do grego e a confusão foi iniciada.

No meio do tumulto, Giannis deu uma cabeçada em Wagner e foi expulso. Com a punição, ele fica fora da partida contra o Memphis Grizzlies, nesta quinta-feira. Esse será o último confronto dos Bucks antes do início dos playoffs.