Após ganhar 34 quilos, campeão da NBA posta vídeo treinando e LeBron incentiva

Quando atuava na NBA, Kendrick Perkins sempre foi conhecido por ser um pouco cara fechada e parrudo. Após sua aposentadoria, o ex-pivô, que foi campeão com o Boston Celtics em 2008, mudou completamente sua vida e engordou cerca de 34 quilos. Hoje, em quarentena, mostrou querer mudar a sua vida novamente.

Em seu Twitter oficial, Perkins postou um vídeo motivacional treinando boxe. O ex-jogador aproveitou a quarentena para mostrar a importância dos exercícios físicos neste momento de paralisação até mesmo para ele, aposentado e bastante acima do peso. Pois a postagem repercutiu e LeBron James, astro do Los Angeles Lakers e que jogou com ele em 2018, publicou uma resposta como forma de incentivo. "Isso é moleza, meu irmão. Vamos nessa!!"

Uma vida de jogador aposentado não precisa ser tão regrada como antes, mas Perkins impressionou a muitos desde que deixou as quadras há aproximadamente dois anos. Após um médico dizer que ele precisaria perder peso para ficar saudável, o ex-pivô de 35 anos tomou a iniciativa de sair da zona de conforto e correr atrás do prejuízo.

É claro que qualquer atleta estará mais saudável enquanto pratica o esporte que ama, mas o vídeo de Perkins deve ser uma fonte de inspiração para todo mundo agora, especialmente com a quarentena da covid-19 fechando academias e outros centros de treinamentos ao redor dos Estados Unidos e do mundo.

"Eu me aposentei dois anos atrás e desde então eu ganhei 34 quilos!!! Eu fui ao médico outro dia e ele me disse que estou no limite para me tornar diabético e que eu precisaria perder peso e mudar minha dieta. Dia 1 começou porque a minha família precisa de mim!!!"

I retired 2 years ago and since then I’ve put on 75 pounds!!! I went to the Doctor the other day and he told that I am walking a fine line of becoming a diabetic and that I need to lose weight and change my diet. Day 1 started today because my family needs me!!! pic.twitter.com/XE6Ea90ayj — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) March 21, 2020