Astro da NBA deixa R$ 5 mil de gorjeta em restaurante e choca atendente

O pivô do Cleveland Cavaliers Andre Drummond deixou uma gorjeta de US$ 1.000 (R$ 5.470) depois de uma refeição na qual o gasto total foi US$ 164 (R$ 897). A generosidade foi feita à funcionária Kassandra Díaz, que trabalha no restaurante “Che”, na Flórida.

"Não sabia quem era o cliente, até que vi a gorjeta numa fatura de US$ 164. Quando me deram a fatura, fui colocar os dados e a informação para fechar a mesa e não podia acreditar", escreveu Díaz, na legenda da foto do recibo, que publicou em seu perfil do Instagram.

Em resposta, o jogador agradeceu à funcionária pela hospitalidade e por ter sido “incrível” durante o atendimento. Díaz, por sua vez, afirmou que a atitude de Drummond jamais será esquecida. "Não sabia como reagir, não queria chamar à atenção, mas ao mesmo tempo não conseguia descrever o quão agradecido estava. É incrível ver que ainda há pessoas a mostrar atos de bondade nestes tempos incertos. Esta é uma história que nunca esquecerei", disse.

Não é a primeira vez que um restaurante da Flórida recebe uma gorjeta dessa bagatela. De acordo com o jornal Record, de Portugal, Chad Johnson, ex-jogador da NFL, deixou uma gorjeta de 1.000 euros (R$ 5.960) em uma conta fechada em US$ 37 (R$ 202).