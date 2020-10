Atlanta Hawks lança uniforme em homenagem a Martin Luther King Jr.

O Atlanta Hawks lançou o novo uniforme para homenagear Martin Luther King Jr., ativista político nascido nos Estados Unidos que foi assassinado em 1968. A equipe da NBA terá em sua camisa as iniciais MLK.

Martin Luther King Jr. nasceu em Atlanta. De acordo com a franquia, o lucro com a venda das camisas será doado para projetos locais. "É um privilégio incrível poder representar o legado do Dr. King, um dos filhos nativos de Atlanta e um dos líderes mais transformadores do país. Sua mensagem de igualdade, não-violência e justiça é tão relevante hoje quanto era nos anos 60 e estamos orgulhosos de não apenas ajudar a educar legiões de jovens fãs sobre o trabalho do Dr. King, mas capacitá-los a pegar seu manto e encarnar a mudança que desejam ver em suas comunidades", disse a chefe do escritório de marketing dos Hawks, Melissa Proctor.

Eric D. Tidwell, diretor da empresa que cuida do espólio de Martin Luther King Jr., também exaltou a iniciativa. "Ficamos honrados em saber do desejo do Atlanta Hawks de homenagear a vida e o legado do Dr. King usando-o como o foco no design de seu uniforme. Esperamos que este lembrete visual do legado do Dr. King inspire as pessoas a se educarem ainda mais sobre como ele efetuou mudanças usando sua filosofia e métodos de não-violência durante o movimento pelos direitos civis dos anos 1950 e 1960. Esperamos continuar a trabalhar com os Hawks para perpetuar seu maravilhoso legado".

Martin Luther King Jr. foi um grande ativista americano na luta por igualdade racial. Ele, inclusive, ficou com Prêmio Nobel da Paz em 1964 por causa de seu comprometimento no combate ao racismo.