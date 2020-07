Brasileiro que trabalha no Denver Nuggets participa de programa sobre a NBA 

O chefe de preparação física do Denver Nuggets, terceiro colocado da Conferência Oeste da NBA, Felipe Eichenberger, participará do programa “A Volta da NBA: Um novo jogo”, da SporTV, nesta quinta-feira, 23, às 22h30 (de Brasília).

Além da presença do brasileiro, o narrador Everaldo Marques e os comentaristas Marcelinho Machado e Rodrigo Alves analisarão as medidas de prevenção à covid-19 adotadas pela liga. “Vamos contar mais detalhes da bolha, explicar como vai ser a disputa pelas vagas e projetar os favoritos”, explica Everaldo.

A NBA será restabelecida no próximo dia 30 de julho. A competição está paralisada há mais de quatro meses em decorrência da pandemia e os jogadores estão isolados em uma espécie de “bolha”, criada no complexo de parques da Disney, na Flórida.

A volta da principal competição de basquete do planeta será marcada por uma rodada dupla. O New Orleans Pelicans encara o Utah Jazz, às 19h30. Na sequência, às 22 horas, o Los Angeles Lakers, de Lebron James, enfrentará o Los Angeles Clippers, de Kawhi Leonard. Ambos os jogos serão transmitidos no SportTV2.