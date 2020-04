Camiseta do Dream Team de 1992 de Michael Jordan vai a leilão por R$ 130 mil

Uma das camisetas usadas por Michael Jordan na equipe do Dream Team dos Estados Unidos na Olimpíada de Barcelona-1992 está em leilão on line até o dia 19. O primeiro lance é de US$ 25 mil (R$ 130 mil).

O astro do basquete norte-americano utilizou a camiseta número 9, que está assinada, na decisão da medalha de ouro, diante da Croácia, na qual os norte-americanos venceram por 117 a 85. Durante a campanha, com oito vitórias, o Dream Team derrotou a seleção brasileira, com Oscar e Marcel, por 127 a 83.

Além de derrotar Croácia (duas vezes) e o Brasil, o time norte-americano bateu Angola (116 a 48), Alemanha (111 a 68), Espanha (122 a 81), Porto Rico (115 a 77) e Lituânia (127 a 76).

Além de Michael Jordan, o Dream Team, considerado o melhor time de basquete de todos os tempos, contava com Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley e Patrick Ewing. O técnico era Chuck Daly.