Casal faz chá de bebê em homenagem a Kobe e recebe notícia da morte na festa

Os torcedores do Los Angeles Lakers William e Meirianny Souza prepararam o chá de bebê do primeiro filho do casal em homenagem a Kobe Bryant, morto neste domingo vítima de um acidente de helicóptero. A festa aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná, justamente no dia da morte da estrela do basquete.

Meirianny, que está grávida de nove meses, afirmou que o casal planejou o chá do primeiro filho, que se chamará Bryant em homenagem ao ex-jogador, desde dezembro do ano passado. A notícia da morte de Kobe Bryant pegou o casal de surpresa durante a comemoração.

"Para mim foi bem difícil, fiquei muito triste. Quando estava quase terminando o chá, os nossos amigos começaram a mandar mensagem. Eu não acreditei muito não, achei que era fake news", disse o advogado William em entrevista ao G1. "É muita felicidade por nosso filho estar vindo, vamos homenagear ele com o nome, mas fica aquela pontinha de tristeza, porque a gente não imaginava que isso ia acontecer bem no dia do nosso chá".

A festa de Bryant ganhou decoração nas cores do Los Angeles Lakers. As camisas usadas pelo casal exibiam o nome do astro dos Lakers. Uma cesta e bola de basquete decoravam o topo do bolo. Veja:

Agora, o casal torce para que o primeiro filho também se apaixone por basquete. "Daqui um tempo a gente vai sentar e contar para o nosso filho toda a história e a repercussão que deu, mesmo com ele estando na barriga da mãe. Espero que ele fique feliz", conta William.

ACIDENTE

Um dia depois de ser ultrapassado por LeBron James na lista de maiores cestinhas da história da NBA, Kobe Bryant sofreu um acidente fatal de helicóptero. Ele e mais oito pessoas morreram na queda deste domingo, em Calabasas, na Califórnia, segundo confirmou o xerife da cidade em entrevista coletiva após o ocorrido.

O astro do Los Angeles Lakers, de 41 anos, estava viajando com outras sete pessoas, além do piloto, e nenhuma sobreviveu. O site TMZ foi o primeiro a informar e a polícia e o Corpo de Bombeiros da Califórnia confirmaram a queda do helicóptero momentos depois do ocorrido. Oficiais da cidade confirmaram ainda que Gianna, a filha de 13 anos de Bryant, também era umas das vítimas, além do técnico de beisebol do colégio de Orange Coast, John Altobelli.