Primeira cidade italiana onde Kobe Bryant morou batizará rua em sua homenagem

A Itália, país onde o ex-jogador de basquete Kobe Bryant deu seus primeiros passos no esporte, segue homenageando o ídolo do Los Angeles Lakers. A cidade de Rieti anunciou nesta terça-feira, 28, que batizará uma rua com o nome do astro da NBA.

Rieti, uma cidade da região do Lazio que tem pouco mais de 47 mil habitantes, foi a primeira onde Bryant viveu na Itália, entre 1984 e 1986. No período, o seu pai, Joe, defendia o clube local de basquete, o Sebastiani Rieti.

"Estamos profundamente afetados por essa tragédia. Kobe Bryant passou dois anos de sua infância em nossa cidade, seguindo as aventuras esportivas de seu pai, Joe. Durante sua brilhante carreira esportiva, (Kobe) nunca perdeu a oportunidade de lembrar sua experiência e vínculo com o nosso país, nos orgulhando de que um campeão desse calibre amava e apreciava a Itália. (Bryant) Foi e continuará sendo inspiração e modelo dentro e fora de quadra para muitos jovens que querem fazer do basquete e do esporte a sua vida", disse o prefeito de Rieti, Antonio Ciccheti.

A cidade realizará uma cerimônia comemorativa na próxima quarta-feira, 5, na arena PalaSojourner, onde o NPC Rieti irá encarar o Scafati, pelo grupo oeste da segunda divisão do Campeonato Italiano de basquete.

Kobe e outras oito pessoas, entre elas sua filha Gianna, de 13 anos, morreram neste domingo, 26, em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. A morte do astro da NBA chocou o mundo, tendo ele recebido milhares de homenagens pelas redes sociais.

Na Itália, Kobe foi homenageado no jogo entre Milan, seu time do coração, e o Torino, pela Copa da Itália. Já Reggio Emilia, uma outra cidade que o astro viveu no país europeu, batizará uma pequena praça com o nome do ex-craque.

Pacto com a esposa

De acordo com uma fonte próxima à família Bryant, em uma entrevista à "People", revelou que o ex-jogador de basquete e sua esposa, Vanessa Laine, tinham um acordo: eles nunca voariam juntos em um helicóptero. O objetivo do combinado entre o casal era garantir de que, se algo acontecesse, suas filhas não fossem deixadas sozinhas./ANSA