Copo ao lado de Jordan em série continha tequila avaliada em R$10 mil

Copo posicionado ao lado de Michael Jordan, durante suas falas no documentário “The Last Dance”, continha doses de tequila artesanal, elaborada pelo próprio jogador, em parceria com os donos do Boston Celtics, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks. Uma garrafa da bebida, lançada em 2019, é avaliada em US$ 1,8 mil (R$ 10,3 mil).

Isso é o que diz a jornalista Ramona Shelburne, da ESPN norte-americana, que junto à Netflix produziu a série. O copo de tequila está presente ao lado de Jordan em todos os 10 episódios do documentário e, ao que tudo indica, estava ali de forma proposital.

No ano do lançamento da bebida, o astro do basquete brincou que não estava preocupado com o sucesso de seu novo produto, elaborado em parceria com os amigos. "Decidimos fazer nossa própria tequila. Você sabe: se vender, vendeu. Se não, pelo menos teremos o suficiente para beber", disse.

“The Last Dance” tem feito bastante sucesso dentre os fãs de basquete. A série narra os bastidores da vitoriosa equipe do Chicago Bulls, até o último ano de Jordan na franquia. O documentário mescla cenas do passado da equipe, ao mesmo tempo em que narra o fatídico ano de despedida de um de seus maiores ídolos. Em Chicago, Jordan conquistou seis títulos da NBA.