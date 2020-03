Curry faz live sobre coronavírus com Obama e médico da Casa Branca

O astro da NBA Stephen Curry realizou uma live, em seu Instagram, na última quinta-feira (26), com Anthony Fauci, médico infectologista e porta-voz da Casa Branca, para conversar sobre a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), tendo seus quase 30 milhões de seguidores como público alvo.

Curry questionou o doutor sobre um possível retorno da NBA e revelou que testou positivo para COVID-19, há algumas semanas. O craque dos Warriors, apesar da infecção, afirmou que está bem e aderiu ao isolamento social, que foi parabenizado por Fauci.

Em meio à conversa, surge um expectador inusitado, que é fã assumido de basquete. Barack Obama, ex-presidente do Estados Unidos, decidiu participar do bate-papo e elogiou a atitude do jogador em esclarecer as dúvidas de seus fãs sobre a COVID-19. "Escute a ciência. Faça sua parte e cuide-se. Obrigado, Steph e Dr. Fauci", escreveu Obama.

Curry estava há quatro meses afastado das quadras por conta de uma fratura na mão. Quando retornou, no dia 5 de março, porém, as partidas não duraram muito tempo. A NBA foi paralisada por tempo indeterminado devido a progressão dos vírus em meio aos atletas da liga.