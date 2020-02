Damian Lillard detona arbitragem após erro: 'Não quero ouvir esses m...'

O clima foi quente no final de jogo entre Portland Trail Blazers e Utah Jazz na noite desta sexta-feira, em Salt Lake City. Damian Lillard, astro da franquia do Oregon, revidou contra oficias da NBA depois que Josh Tiven, chefe da equipe de arbitragem responsável pelo duelo, admitiu que erraram ao não marcar interferência indevida de Rudy Gobert nos segundo finais de jogo.

O lance que repercutiu envolve uma tentativa de cesta de Lillard, que teria empatado o jogo em 116 pontos nos instantes decisivos. Como o lance passou impune pelos juízes, o Jazz acabou vitorioso por 117 a 114.

"Nós não queremos ouvir esses m...", escreveu o camisa 0 dos Blazers em seu Twitter oficial. O cinco vezes All-Star da NBA previu em seus comentários pós-jogo que os árbitros iriam admitir o erro posteriormente.

"Três árbitros estavam ali, e nenhum deles apitou o lance", disse Lillard a repórteres. "E eu não quero ver nenhum relatório do tipo 'oh, nós deveríamos ter apitado' ou nada do tipo. Cara, isso nos custou o jogo. Nós estamos numa corrida para os playoffs e eles nos custaram um jogo. Em um lance fácil."

A não-marcação da intervenção ilegal de Gobert pode parecer grande para os Blazers à medida que a temporada avança. A franquia de Portland está 2,5 jogos atrás do Memphis Grizzlies pela vaga final para a pós-temporada da Conferência Oeste. É uma disputa árdua, uma vez que existem seis times brigando por somente um lugar entre os oito primeiros.

"Chegamos ao último lance do jogo e eles erraram em uma interferência fácil. E então eles nos disseram que foi um lance limpo fácil de marcar, quando obviamente foi obviamente um bloqueio indevido. Isso nos custou uma p... de um jogo, cara", vociferou Lillard.

Isso foi um decepcionante fim para outra exibição fantástica do jogador de 29 anos. Damian Lillard foi responsável por nada menos que 42 pontos, com direito a oito bolas de três pontos, além de distribuir seis assistências e conquistar seis rebotes. Sua média nos últimos 11 jogos é de impressionantes 40,9 pontos por exibição.

"É óbvio que é uma jogada importante, pois é o último lance e é algo que toso vão se lembrar", disse Rudy Gobert, o 'vilão' de Portland. "Mas eu acho que nós fizemos um bom trabalho jogando no segundo tempo. Erros foram cometidos. Árbitros são humanos. Eu sinto que é tudo parte do jogo", concluiu.

Ambos os times estarão de volta à ação já neste domingo. Utah visita James Harden, Russell Westbrook e o Houston Rockets. Enquanto isso, os Trail Blazers voltam para casa para enfrentar o Miami Heat antes de embarcar em uma série de jogos cruciais contra o New Orleans Pelicans, na terça, e Memphis Grizzlies, na quarta-feira.