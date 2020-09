De costas, Siakam acerta chute sem querer no rosto de adversário na NBA, assista

Planejando o movimento com exatidão, já não é fácil acertar o golpe que Pascal Siakam, do Toronto Raptors, deu um Daniel Theis, do Boston Celtics. Sem querer, então, como o atleta camaronês conseguiu, é quase impossível.

Ainda no primeiro quarto do jogo, Siakam pulou para tentar impedir Brad Wanamaker de arremessar à cesta. Mas o jogador do Raptors caiu de volta ao chão com o pé esquerdo muito erguido, e acabou acertando o rosto de Theis que, enquanto recebia a bola de Wanamaker, não conseguiu desviar. Veja no vídeo.

O lance aparentou ter sido completamente acidental, tanto que Siakam foi olhar se Theis estava bem; o jogador do Celtics não demonstrou raiva e apertou a mão do adversário. Theis acertou os dois lances livres da falta. Ainda assim, o lances virou motivo de diversas piadas.

Pascal Siakam = Shawn Michaels pic.twitter.com/QZkrbCY3zG — Leb (@PlayboiClaxton) September 7, 2020

Theis: Caralho é naike viado? Siakam: É sim qué vê??? Theis: Quero Siakam: Toma! (Siakam chuta o bico da boca de Daniel Theis) https://t.co/1XjEgQEK3K — EvêMarcusSmart ☘️(3-2) (@everaldomarx) September 7, 2020

No final, o Celtics triunfou por 111 a 89 e voltou a estar na frente na semifinal do Leste da NBA - o placar está em 3 a 2 para a franquia de Boston. Quem avançar, enfrentará Milwaukee Bucks ou Miami Heat na final da Conferência.