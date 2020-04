Devin Booker, do Phoenix Suns, é campeão do torneio da NBA de videogame

A pandemia do novo coronavírus pegou todo mundo de surpresa e as grandes ligas do mundo todo estão tendo de se virar pra manter o público engajado. A NBA, uma das primeiras entidades a se mexer para combater a covid-19, optou por colocar seus jogadores para duelarem entre si - cada um em sua casa - em um torneio de videogame. Devin Booker, do Phoenix Suns, foi o grande campeão da competição.

O título do campeonato não ficaria em outro lugar senão na franquia do Arizona. Afinal, na grande decisão, o ala-armador enfrentou seu companheiro de equipe, o pivô Deandre Ayton, em uma série melhor de três partidas. O prêmio da iniciativa foi de 100 mil dólares, que serão destinados a instituições de caridade da escolha de Booker no combate ao coronavírus.

Para o primeiro jogo contra Ayton, o camisa 1 dos Suns escolheu o Houston Rockets e depois preferiu o Denver Nuggets para comandar no segundo duelo. Já o pivô, na primeira partida foi de Los Angeles Lakers e, em seguida, de Milwaukee Bucks. O primeiro confronto terminou 72 a 62 para Booker, enquanto o segundo foi com o placar bem próximo para o mesmo vencedor: 74 a 62.

Apesar de principal jogador de Phoenix, Booker não usou a equipe em que atua em nenhum momento do campeonato, dizendo em seu Twitter no meio do torneio que seu time seria 'uma bagunça'. Ayton, por outro lado, usou os Suns na semifinal contra Patrick Beverley, do Los Angeles Clippers, o que rendeu a ele vencer a série por 2 a 0 e uma vaga na final contra o companheiro de equipe.

"Eu disse lá no começo que seria Deandre (Ayton) e eu no campeonato, e foi assim que acabou", declarou o ala-armador, que dividiu seus triunfos entre as entidades Direct Relief e Arizona Food Bank Network.

Com a vitória, Booker só se consagra ainda mais como um exímio jogador de videogame dentro da NBA. Membro de um time de e-sports no time 100 Thieves, ele frequentemente faz livestreams (quando uma pessoa joga ao vivo a um jogo enquanto várias pessoas assistem e interagem) na plataforma Twitch. Com a paralisação da NBA, tem feito as transmissões mais frequentemente.

O campeonato, chamado de NBA 2K Players Tournament, foi disputado em consoles de Xbox One. Antes da competição começar, cada jogador escolheu oito equipes da atual liga, em que cada um pôde usar apenas um por vez durante o torneio.

Confira como ficaram os duelos completos do campeonato:

Primeira rodada (3 de abril):

Derrick Jones Jr (Miami Heat) 78 x 62 Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Deandre Ayton (Phoenix Suns) 57 x 41 Zach Lavine (Chicago Bulls)

Trae Young (Atlanta Hawks) 101 x 59 Harrison Barnes (Sacramento Kings)

Patrick Beverley (Los Angeles Clippers) 84 x 54 Hassan Whiteside (Portland Trail Blazers)

Primeira rodada (5 de abril):

Montrezl Harrell (Los Angeles Clippers) 71 x 53 Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

Rui Hachimura (Washington Wizards) 74 x 71 Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Devin Booker (Phoenix Suns) 85 x 75 Michael Porter Jr. (Denver Nuggets)

Andre Drummond (Cleveland Cavaliers) 101 x 49 DeMarcus Cousins (sem time)

Quartas de final (9 de abril):

Devin Booker 71 x 55 Rui Hachimura

Montrezl Harrell 71 x 66 Derrick Jones Jr.

DeAndre Ayton 73 x 66 Trae Young

Patrick Beverley 69 x 62 Andre Drummond

Semifinais* (11 de abril):

Devin Booker 68 x 54 Montrezl Harrell

Devin Booker 65 x 62 Montrezl Harrell

DeAndre Ayton 75 x 69 Patrick Beverley

DeAndre Ayton 74 x 67 Patrick Beverley

Final* (11 de abril):

Devin Booker 72 x 62 DeAndre Ayton

Devin Booker 74 x 62 DeAndre Ayton

*Disputadas em formato de melhor de três jogos