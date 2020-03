Doris Burke anuncia resultado positivo para teste do novo coronavírus

O mundo do esporte continua sendo afetado pelo novo coronavírus a cada dia que passa. A covid-19 não escolhe entre atletas, funcionários dos times ou quem quer que seja. Desta vez, a mais nova contaminada pelo vírus é a repórter e comentarista Doris Burke, muito conhecida no contexto da NBA. A informação foi revelada por ela mesma durante o The Woj Pod, podcast do seu colega de ESPN americana, Adrian Wojnarowski.

A jornalista de 54 anos, natural de Nova York, é mais uma das pessoas relacionadas ao basquete norte-americano que entra no grupo de infectados na crescente pandemia. Técnicos, staff de jogadores e tantos outros que interagem com os astros da NBA foram suscetíveis à propagação da covid-19, que tem atingido o mundo todo.

Em recente bate-papo com seu colega de emissora, Doris detalhou seus sintomas, sua experiência de testagem hospitalar, sua recuperação e sobre o objetivo comum de compartilhar a importância da distância social e outras medidas para combater essa pandemia global.

De acordo com o depoimento, ela tinha muito pouca disposição, quase não conseguindo ficar muito tempo fora da cama. Por mais que esteja na fase final do tratamento e não apresente sintomas, Doris toma todo cuidado. A repórter começou a suspeitar da doença por conta do grande contato com as mais diversas pessoas em virtude da sua profissão.

Doris Burke é o mais recente caso dentre as diversas celebridades com os reais efeitos do coronavírus. Recentemente, o elenco inteiro do Utah Jazz estava limpo de qualquer contágio depois de passar por isolamento de 14 dias. Rudy Gobert e Donovan Mitchell tmabém estão entre os liberados.

Mitchell, entretanto, salientou a importância de praticar o distanciamento social e lembrou que, mesmo que as pessoas não sintam sintomas, ainda podem estar infectadas pelo novo vírus. Confira o tweet abaixo:

On a more serious note... let’s continue to practice social distancing and remember... even though you may not have symptoms you still may be infected!! Let’s keep everyone in our prayers and stay safe❤️ — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) March 27, 2020

Em uma nota mais séria... vamos continuar a praticar o distanciamento social e lembrar... mesmo que você não tenha os sintomas você pode estar infectado!! Vamos manter todos nas nossas orações e ficar seguros.