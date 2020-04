Green diz que Durant era um 'elefante na sala' nos Warriors

Depois de assistir aos dois primeiros episódios da série documental The Last Dance, o ala-pivô do Golden State Warriors, Draymond Green, fez questão de traçar paralelos entre o fim do relacionamento entre o Chicago Bulls e Michael Jordan nos anos 1990 e o fim da era de Kevin Durant junto à equipe de Oakland.

"Definitivamente é algo bem perto daqui", disse Green ao canal Uninterrupted. "Ironicamente, nossa temporada foi exatamente 20 anos depois daquela. E nós tivemos uma parte muito importante do nosso ano, que foi uma parte daquela temporada, que foi Steve Kerr", comentou referindo-se ao fato de que o atleta daquela época hoje é técnico dos Warriors.

"Eu acho que Phil (Jackson) fez o que foi ótimo, que é reconhecer 'o elefante na sala'", explicou o ala-pivô. "Porque o ano todo, se Phil não faz isso, o ano todo mundo está lidando com isso em algum lugar". Draymond Green e Kevin Durant tiveram alguns atritos nos bastidores de Golden State, o que repercutiu bastante e abalou o clima internamente.

"Nós realmente não precisamos falar sobre isso", disse Green, referindo-se aos boatos quando são vazados e começam a ser questionados pela mídia. "E nossa temporada foi um pouco diferente do ponto de vista de contratos, mas foi para os jogadores. Não era necessariamente a organização."

Depois de assistir como os Bulls lidou com os vários problemas com os quais lidou antes e durante a temporada 1997/1998, Green o comparou às negociações dos Warriors com Durant na última temporada. Quando a temporada começou, os Warriors tinham esperança de que Durant optasse por renovar com a equipe com a qual ele havia vencido dois campeonatos consecutivos da NBA, apesar da ampla especulação de que ele iria assinar com o New York Knicks no final da temporada. Poré, acabou indo para o Brooklyn Nets.

Confira a entrevista completa abaixo: