Dupla do Warriors usa telão enorme de novo ginásio para jogar NBA2K

Imagine ter a chance de jogar um de seus jogos preferidos de videogame em um telão gigantesco de um ginásio recém-construído. Se você tivesse a oportunidade, deixaria passar? Damion Lee e Juan Toscano-Anderson, jogadores do Golden State Warriors, não vacilaram

Em vídeo publicado pela franquia californiana, os dois jogadores aparecem jogando NBA 2K, o game oficial da liga, no telão do Chase Center, a nova casa do Golden State Warriors, que fica em São Francisco. Confira.

Can you think of a better way to play?@NBA2K || @PlayStation pic.twitter.com/FOOW83gBe6 — Golden State Warriors (@warriors) October 3, 2020

Presença frequente nas finais da NBA nos últimos anos, o Golden State Warriors viu tudo dar errado na temporada 2019-20, principalmente com as lesões sérias de Klay Thompson e Stephen Curry. A equipe foi a pior de todas as 32 franquias na liga neste ano.

No entanto, a projeção para a próxima temporada é melhor: além da volta dos dois astros, o Golden State Warriors também terá direito à segunda escolha do draft, que será realizado em 16 de outubro (a primeira ficou com o Minnesota Timberwolves), e poderá ter uma das estrelas do basquete universitário para entrar em um time já muito forte.