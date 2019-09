'É fato que Harden é mais pontuador do que Jordan', diz cartola do Rockets

Daryl Morey, gerente-geral do Houston Rockets, foi categórico: James Harden é um pontuador melhor do que aquele que é considerado o melhor jogador da história do basquete, um tal de Michael Jordan. O dirigente manteve a comparação durante entrevista ao podcast 'Selfmade with Nadeshot'.

“Eu recebo muitas críticas por aí porque já disse que James é um melhor pontuador do que Michael Jordan, mas mantenho: isso é simplesmente um fato. É só analisar: veja quantos pontos James gera antes do adversário recuperar a bola e ele tem, de longe, o melhor índice da história da NBA. Isso é um fato”, afirmou Morey.

E, segundo o gerente-geral, a franquia já havia notado isso quando ele era um reserva no Oklahoma City Thunder. “Colocamos todos os nossos ativos à disposição na troca por um motivo: ele parecia fantástico visual e estatisticamente. Mas temos que admitir que ninguém antecipava que ele seria o melhor jogador do mundo”, declarou.

Voltando à comparação, o cartola dos Rockets deu mais um argumento para defender sua posição. “Bem, o contraponto é razoável: eles dizem que Michael marcaria mais pontos em uma equipe hoje em dia do que James anota. É possível. Mas, se você pegar os números históricos, ninguém faz seu time pontuar mais antes que o oponente volte a pegar a bola do que James. Sei que isso deixa as pessoas bravas, mas, sinto muito, é um fato”, opinou Daryl Morey.

Vale lembrar, no entanto, que Harden já tem 29 anos e, quando Jordan tinha essa idade, tinha acabado de ganhar seu segundo título da NBA - o 'Barba' não tem nenhum até agora.