Em live com Wade, Carmelo conta como LeBron James salvou sua vida

A pandemia do novo coronavírus tem promovido uma febre de lives no Instagram. Basta abrir sua página inicial da rede social para ver diversos artistas e famosos das mais diversas áreas interagindo uns com os outros - claro, todos diretamente de suas respectivas casas, sempre respeitando a quarentena.

A NBA foi uma das primeiras grandes entidades a interromper suas atividades em razão da covid-19. A liga norte-americana, além do melhor basquete do mundo, proporciona diversos laços de amizade. O quarteto formado por LeBron James, Chris Paul, Carmelo Anthony e o recém-aposentado Dwyane Wade é bastante conhecido por sua parceria, remetendo até aos 'parças' do craque Neymar no futebol. No caso do grupo de jogadores de basquete, é o Banana Boat Team.

Em uma interação ao vivo nesta sexta-feira, Anthony e Wade esbanjaram carisma e intimidade, contando aos fãs diversas histórias vividas pelos quatro astros. Dentre as experiências, entre uma taça de vinho e outra, a dupla compartilhou fatos e teorias sobre o draft da liga que participaram em 2003 e sobre o falecido amigo Kobe Bryant. Em um dos relatos, o jogador do Portland Trail Blazers contou um caso em que LeBron salvou sua vida, impedindo-o de se afogar levado uma forte correnteza durante mergulho em mar aberto.

"Mas foi tudo minha culpa. Eu estava tentando ter um último vislumbre de um barracuda (uma espécie de peixe) com o snorkel e tudo mais", explicou Anhtony. "Foi tudo minha culpa. Eu olhei pra cima e a correnteza começou a me levar para o meio do oceano, do lado oposto de onde estava o barco."

Foi então que Wade não conseguiu evitar e pulou na água para salvar o amigo. "Nós não conseguíamos ver você", disse o ex-jogador na transmissão. Carmelo então continuou a contar sua história angustiante. "Eu sei! Estava ventando, todo tipo de m... estava passando pela minha cabeça, eu vou ser honesto com você. Então, eu olhei pra cima, para o barco, e eu vi Bron (LeBron James) pulando da embarcação como se ele fosse MacGyver... Ele pulou do barco pra dentro da água. Ele então me trouxe de volta com apenas um braço", relatou Anthony.

Foi então que Wade exaltou ainda mais o feito do amigo do Los Angeles Lakers. "Eu já tinha contado esta história antes", revelou. "Eu disse: 'escutem, eu já vi LeBron fazer coisas incríveis dentro de quadra. Fora dela, quando ele foi lá e salvou a vida de Melo.'"

Foi então que Carmelo Anthony se viu obrigado a agradecer o velho amigo. "É, ele salvou a minha vida. Eu não posso segurar. Ele salvou a minha vida. Ei, Bron, eu te agradeço por isso. Você salvou a minha vida aquele dia", disse.

A história contada por Wade e Anthony é mais uma das que provam que LeBron James é muito mais do que apenas um bom jogador de basquete. Com disposição física impecável, aos 35 anos o astro vem liderando o Los Angeles Lakers com tal vigor que parece que entrou outro dia na NBA.

BANANA BOAT TEAM

Basta jogar o termo no Google para ver diversas referências do Banana Boat Team. O apelido do grupo de Chris Paul, Carmelo Anthony, Dwyane Wade e LeBron James surgiu quando os quatro foram fotografados em um Banana Boat durante as férias. A embarcação inflável é conhecida por tomar alta velocidade puxada por uma lancha ou outro veículo marítimo veloz. Ao mudar de direção, acaba proporcionando um verdadeiro caldo para seus tripulantes, que caem na água sem saber o que aconteceu. É um tanto quanto engraçado ver jogadores altos e fortes como os da NBA em um momento de lazer tão descontraído desses.