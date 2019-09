'Eu teria doze títulos se Shaq não fosse um idiota preguiçoso', diz Kobe Bryant

Kobe Bryant deixou escapar sua frustração por não ser o atleta com mais títulos da NBA durante uma entrevista, e citou outro ídolo do Los Angeles Lakers como responsável por isso: Shaquille O'Neal. Juntos, eles foram campeões do principal torneio de basquete do mundo três vezes, mas poderia ser mais, segundo Kobe.

"Se ele tivesse se mantido em forma, com minha ética de trabalho, ele teria sido o melhor de todos os tempo. Oxalá ele não fosse um idiota preguiçoso e tivesse ido mais ao ginásio (para treinar). Eu teria hoje doze anéis!", reclamou Kobe durante entrevista para a Valuetainment Media. Cada jogador campeão da NBA recebe um anel como prêmio pelo título.

Segundo Kobe, ele já conversou sobre isso com o ex-colega, de quem hoje é amigo. "Ele é o primeiro a admitir isso. Nunca vi ninguém como ele. Normalmente os caras daquele tamanho são tímidos, não querem ser altos, não querem ser fortes. Mas ele não se importava, ele era mau, 'porco', competitivo, vingativo", apontou.

Kobe e Shaquille chegaram às vias de fato uma vez, durante a temporada 2003-04, ocasião em Shaq teria até mesmo ameaçado de morte o companheiro, segundo o vice-presidente de relações públicas do Lakers na época, John Black. Shaq saiu da franquia californiana naquela temporada, indo para o Miami Heat, onde foi campeão em 2006. Kobe ficou no Lakers e levou o título em 2009 e 2010.