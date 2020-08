Ex-NBA, Dwyane Wade faz penteado inspirado no 'Black Lives Matter'

O ex-jogador da NBA Dwyane Wade mostrou seu novo penteado inspirado no movimento “Black Lives Matter” (Vidas Negras Importam). Ele descoloriu o cabelo e pintou de preto um punho cerrado na parte central da região traseira de sua cabeça.

A foto foi publicada na noite desta quarta-feira, quando os jogadores da NBA decidiram se manifestar contra a brutalidade policial nos Estados Unidos e boicotaram as partidas que aconteceriam na bolha da liga, em Orlando.

Isso porque Jacob Blake, que é um homem negro, foi alvejado sete vezes pelas costas durante uma abordagem policial. O vídeo, assim como o do momento do assassinato de George Floyd, no início do ano, foi amplamente contestado pelos jogadores da liga, que externaram estarem indignados.

Ao longo de sua carreira, Dwyane Wade falou abertamente sobre justiça social e mostrou ser um ativista da luta antirracista, durante a última onda de protestos que aconteceram em solo americano.