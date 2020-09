Ex-NBA é banido da liga chinesa por comentários sobre mulheres do país

Ty Lawson não poderá jogar nunca mais na CBA, a liga chinesa de basquete. O armador norte-americano, que já jogou na NBA, recebeu a punição após fazer um comentário machista sobre as mulheres chinesas em postagens na rede social Instagram.

Lawson jogava pelo Fujian Sturgeons e estava na terceira temporada no basquete chinês, até que, achou uma boa ideia postar uma foto explícita de uma stripper com o seguinte comentário: "As mulheres chinesas tem bolos nas partes baixas... Posso mudar minha opinião logo".

Ty Lawson has been banned for life from the Chinese CBA after posting this on Instagram pic.twitter.com/mJR92t8Y3I — NBA Central (@TheNBACentral) September 19, 2020