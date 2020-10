Fãs do Lakers criam petição para que Kuzma não receba anel de campeão da NBA

O Lakers ainda está disputando as finais da NBA com o Miami Heat, mas os torcedores da equipe querem garantir que ao menos um dos jogadores do elenco não receba o anel de campeão, um dos prêmios dados aos jogadores da franquia vencedora: o jovem Kyle Kuzma, de 25 anos.

Alguns torcedores da franquia de Los Angeles criaram uma petição para que Kuzma não receba um anel caso o Lakers seja campeão, que já tinha mais de 4.000 assinaturas no momento em que esta matéria foi escrita.

No entanto, apesar de Kuzma não estar tendo boas performances nas finais, também não parece ter prejudicado o time. Nos playoffs, o Lakers tem um histórico de 14-4, tendo eliminado Portland Trail Blazers, Houston Rockets e Denver Nuggets antes de chegar à decisão contra o Heat.

E, na final contra a equipe de Miami, Kuzma tem apresentado desempenho crescente: no primeiro jogo, marcou apenas três pontos; no segundo, marcou 11, e, no terceiro, anotou 19 pontos. O Lakers venceu as duas primeiras partidas e acabou derrotado na terceira. Dessa forma, a equipe da Califórnia precisa de mais duas vitórias para assegurar o título.