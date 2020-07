Figurinha autografada por novato LeBron é leiloada por mais de R$ 9 milhões

Um card (figurinha) autografado pela estrela do basquete LeBron James da época em que era um novato na NBA (liga americana de basquete) bateu recorde ao ser leiloado US$ 1,8 milhão (R$ 9,6 milhões) , informaram os organizadores do leilão.

Esta figurinha é uma das 23 do atleta que foram fabricadas em sua temporada de novato pelo Cleveland Cavaliers. "O astro colocou sua assinatura em tinta azul na frente deste card ultra premium", destaca a Goldin Auctions na descrição do item, cujo lance inicial era de 150.000 dólares.

O recorde anterior para o leilão de um card pertencia à estrela do beisebol Mike Trout, do Los Angeles Angels, que foi vendido em maio passado por 923.000 dólares. O Cleveland Cavaliers contrataram LeBron na primeira rodada do "draft" (seleção de talentos) da NBA em 2003.

Nascido em Akron, Ohio, ele marcou 25 pontos, conquistou nove rebotes, deu nove assistências e roubou quatro bolas em sua estreia contra o Sacramento Kings. Em sua primeira temporada na NBA, teve uma média de 20,9 pontos, 5,9 assistências e 5,5 rebotes, o que o levou a ser eleito o Novato da Temporada (NBA Rookie of the Year).

O astro, 16 vezes eleito para o time das estrelas, tricampeão da NBA e quatro vezes jogador mais valioso da NBA, teve uma média de 25,7 pontos por jogo, 10,6 assistências e 7,9 rebotes quando a temporada da NBA parou em março no meio pandemia de coronavírus.

Atualmente no Lakers, o jogador mantém a equipe de Los Angeles em primeiro lugar na Conferência Oeste, com a liga se preparando para retornar em 31 de julho em Orlando, Flórida.