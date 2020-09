Filho de LeBron James viraliza por vídeo em que fuma cigarro 'suspeito'

Filho do maior astro do basquete na atualidade, LeBron James Jr., também conhecido como Bronny, chamou a atenção nas redes sociais por um vídeo em que aparece fumando um cigarro que aparenta ser de maconha. O garoto de 15 anos é uma estrela do basquete colegial nos Estados Unidos e uma promessa para o futuro da NBA.

No vídeo de 15 segundos, que Bronny postou na ferramenta stories de sua conta no instagram, o armador traga e solta a fumaça de um cigarro. O vídeo foi removido antes das 24 horas que ficaria no ar, mas ainda assim se espalhou pelas redes sociais.

Meu casa bronny James dando uns tapas depois de ter ganhado dinheiro apostando no pai dele ontem pic.twitter.com/sVf8gxNQGH — leo 2️⃣-2️⃣4️⃣ (@leonardosemens4) September 19, 2020

Os internautas se dividiram sobre o vídeo. Houve quem criticasse o jovem, quem utilizasse o vídeo para criticar LeBron pai, quem reclamasse não de Bronny fumar, mas sim de postar, e quem o defendesse, afirmando que não fez nada que qualquer outro adolescente rico da Califórnia não faça. Outros, é claro, fizeram piadas.

Lebron chegando no ginásio pro jogo 2 depois do vídeo do bronny e de ter perdido o mvp: pic.twitter.com/YOpaSYFMma — Dave Dolla (1-0) (@SaisDavids) September 19, 2020

Lebron: tentando ganhar um título Bronny: https://t.co/Nltwu5DpBq — Levi ツ (@campel00) September 19, 2020

Sabias que... ...o lendário Bronny não dispensa de fumar uns bons canhões? Sim, erva, marijuana. Droga. Para contemplar os árduos desafios, Bronny James chupa fumo de uns bons tarolos para lidar com a pressão de ser o filho e sucessor de LeBron James pic.twitter.com/hGpks3Jfgl — jogadores da nba com frases aleatórias (@nbarandomfrases) September 19, 2020

Bronny acabou de terminar seu primeiro ano na Sierra Canyon School, uma escola particular em Chatsworth, Califórnia. Lebron afirmou anteriormente que espera jogar na NBA por tempo suficiente para estar na liga ao mesmo tempo que seu filho.

LeBron está com o Lakers na 'bolha da NBA' na Disney, em Orlando, estado da Flórida. Nesta sexta, teve uma grande atuação na vitória do Lakers sobre o Denver Nuggets pela final da Conferência Oeste. Posteriormente, o astro admitiu que ter recebido poucos votos na eleição para MVP (jogador mais valioso) da atual temporada da NBA o irritou.