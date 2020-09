Giannis Antetokounmpo deixa de seguir colegas de time nas redes sociais

Com a recente eliminação do Milwaukee Bucks nos playoffs da NBA, muito tem sido especulado sobre o futuro da franquia e, especialmente, de Giannis Antetkounmpo. Rumores sugerem que o astro grego pode estar insatisfeito com a equipe e, visando um anel de campeão, uma possível saída da equipe está em pauta.

Como sinal de que as coisas não vão bem nos Bucks, Antetokounmpo tomou as manchetes deste sábado por sua atitudade na internet. O atual MVP da NBA deixou de seguir todos os seus companheiros de Milwaukee nas redes sociais, o que alimenta ainda mais as repercussões sobre sua eventual saída.

Ainda neste sábado, o astro teve uma reunião secreta com o co-proprietário dos Bucks, Marc Lasry, em que esteve em pauta justamente o futuro da franquia. As informações foram divulgadas pelo jornalista Chris Haynes, do Yahoo Sports.

Giannis Antetokounmpo está prestes a se tornar agente livre pela primeira vez em sua carreira ao fim da próxima temporada. Os Bucks estarão permitidos a oferecer a ele um novo acordo de cinco temporadas, com um contrato "super-máximo" com valores próximos a 200 milhões de dólares por ano, valores muito além dos que qualquer outra equipe pode oferece se o grego optar por testar o mercado.

Entretanto, se Antetokounmpo se recusar a assinar um novo vínculo com os Bucks a longo-prazo, isso pode afetar o planejamento da franquia. Milwaukee pode ficar com ele por esse ano final do atual acordo visando mais uma tentativa de faturar um campeonato da NBA. Mas isso apresenta um risco enorme caso ele decida partir de graça após a conquista. Algo semelhante aconteceu com o Toronto Raptors nesta temporada com a saída de Kawhi Leonard.