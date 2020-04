Gobert minimiza atrito com Mitchell e afirma que ambos fizeram as pazes

Rudy Gobert parece não ter mais atritos com Donovan Mitchell, seu companheiro de equipe no Utah Jazz na NBA. O francês afirmou no último domingo que ambos conversaram pela primeira vez desde que o pivô testou positivo para o novo coronavírus, o que fez com que a temporada da liga fosse suspensa.

O mau-estar entre os dois teria começado pelo fato de Gobert ter transmitido covid-19 a Mitchell. "É verdade que não falamos por um tempo depois disso, mas falamos há alguns dias", explicou o pivô em uma transmissão ao vivo em seu Instagram. "Nós dois estamos prontos para ir lá e tentar ganhar um campeonato para esse time", continuou.

Gobert minimizou o acontecimento e relativizou o desentendimento que teve com Mitchell. De acordo com o pivô, ambos farão de tudo para vencer e encarar a situação da melhor maneira possível.

"Você sabe, todo mundo tem relacionamentos diferentes - nunca é perfeito. Pessoas casadas, nunca são perfeitas. Então, eu e meus colegas de equipe estamos longe de ser perfeitos. Mas, no final das contas, nós dois queremos a mesma coisa. Nós dois somos homens crescidos, e nós dois vamos fazer o que é preciso para vencer ", disse.

O atrito teve início quando Gobert brincou com a gravidade da pandemia, que na época havia acabado de chegar nos Estados Unidos, e adotou atitudes que colocaram seus companheiros de equipe em risco.

Seu parceiro, Donovan Mitchell, contraiu o vírus mais tarde e o descuido do francês acabou o chateando. A última vez que o armador falou do caso foi no dia 16 de março, numa aparição no programa Good Morning America, da emissora norte-americana ABC.

"Para ser honesto com você, demorou um pouco para eu me acalmar, e eu li o que ele disse e ouvi o que ele disse", revelou Mitchell quando questionado se estava tendo contato com Gobert.

"Estou feliz que ele esteja bem. Estou feliz por estar bem. Estou muito feliz, para ser honesto, por não ter sido o time inteiro", ponderou Mitchell.

Consciente da gravidade da doença, praticamente um mês depois de contraí-la, Gobert afirmou que está focado em adotar atitudes que possam trazer resultados positivos na batalha contra a covid-19.

"Milhares de pessoas morrendo todos os dias, e é sobre o que podemos fazer para ajudar, o que podemos fazer para trazer algum resultado positivo. É nisso que meu foco está agora.", disse o jogador.