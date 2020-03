Harden detona Giannis: 'Não precisa de habilidade para sair correndo e enterrar'

James Harden, do Houston Rockets, deu sequência a uma troca de farpas com Giannis Antetokounmpo e criticou o estilo de jogo do atleta do Milwaukee Bucks. Na temporada passada, os dois foram os principais concorrentes pelo prêmio de MVP (atleta mais valioso), que acabou ficando com o grego.

Como capitão de um dos times do all-star game de 2020, Antetokounmpo teve direito a escolher quem queria no seu time, e não escolheu Harden, brincando que 'queria alguém que passasse a bola'. Harden respondeu durante entrevista à repórter Rachel Nichols, da ESPN.

"Acho que eu tenho mais assistências do que ele. Não vejo qual é a piada. Mas nem vi isso, não presto atenção nessas coisas. Só sei que nenhum deles consegue me marcar", provocou o 'Barba'.

Na sequência,Quando tudo terminar, eles vão reconhecer. Mas queria poder ter 2,13m, sair correndo e enterrar. Não é preciso ter habilidade nenhuma para isso. Eu preciso saber jogar basquete e ter alguma habilidade, sabe? Sempre vou preferir isso", afirmou Harden na sequência, falando sobre o estilo de jogo de Antetokounmpo.

Em outro ponto da entrevista, Harden nem pensou em ser modesto. "Acho que sou o melhor jogador (da NBA). Durante o ano, não vejo times dobrando tanto a marcação em outros. Normalmente, você só encara marcação dupla quando tem noites de 50, 60 pontos. E se eu marco 18 pontos, na noite seguinte, fazem marcação dupla em mim. O que é bem legal. Algo que a NBA nunca tinha visto acontecer. Estou tentando encontrar formas de ser bom nisso", disse.

O atleta ainda afirmou que confia no título do Houston Rockets, desde que ninguém se machuque, e que, finalmente possuindo um anel de campeão, terá o respeito que merece.