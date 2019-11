Helsinki de 'La Casa de Papel' vai a jogo de basquete e público canta Bella Ciao

Darko Peric, ator sérvio que interpreta o personagem Helsinki na série espanhola La Casa de Papel, teve uma prova do quão popular é a produção ao ir a um jogo de basquete da equipe catalã Joventut na Liga ACB, a principal da Espanha.

Durante um dos intervalos do jogo, o operador de som do ginásio colocou a música Bella Ciao, importante na série. Na sequência, o público presente no ginásio começou a cantar junto e balançar as lanternas dos celulares. Confira no vídeo.

Helsinki, canta que esta te la sabes pic.twitter.com/RU28P39Yn1 — Liga Endesa (@ACBCOM) November 3, 2019

E Peric deu sorte ao Joventut: o time catalão venceu o Obradoiro por uma grande vantagem, de 101 a 76. A equipe está em décimo lugar no Liga ACB com três vitórias em sete jogos, sendo que oito se classificam para os playoffs.

Bella Ciao, originalmente, era uma música cantada por combatentes antifascistas italianos durante a Segunda Guerra Mundial. A canção se tornou famosa em diversos lugares do mundo ao longo dos anos, e sua popularidade aumentou com 'La Casa de Papel', na qual é hino do grupo de ladrões que tenta assaltar o Banco Central da Espanha.