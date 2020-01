Hortência faz participação especial em final de 'Bom Sucesso'

Uma das maiores atletas do basquete, Hortência fez uma participação especial nesta sexta-feira no capítulo final de "Bom Sucesso", novela das 19h, exibida na TV Globo.

Na novela, Hortência afirma que está montando uma equipe feminina de basquete e convida Gabriela, personagem interpretada pela atriz Giovanna Coimbra, para participar do time. Assista:

Em sua conta nas redes sociais, Hortência comentou sobre a participação na novela e publicou uma imagem ao lado da atriz. "Estarei no capítulo final da novela Bom Sucesso com essa menina linda e uma excelente atriz Giovanna Coimbra. Amei te conhecer e muito sucesso em sua carreira! Ah, esqueci de dizer que na vida real ela foi jogadora de basquete!", escreveu antes do capítulo ir ao ar.

Estarei no capítulo final da novela Bom Sucesso com essa menina linda e uma excelente atriz @giovannacoimbra Amei te conhecer e muito sucesso em sua carreira!! ❤️ Ah!! Esqueci de dizer que na vida real ela foi jogadora de basquete!! pic.twitter.com/Z9yHSljSqG — Hortencia (@Hortencia) January 24, 2020

Além da ex-jogadora, a novela contou com as participações especiais dos cantores Zeca Pagodinho e Teresa Cristina.