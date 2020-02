Ídolo do Celtics, Bill Russell usa camisa de Kobe durante jogo entre os dois times

Celtics e Lakers compartilham a maior rivalidade da NBA, por serem os maiores campeões e terem disputado, ao todo, 11 finais. Isso não impede, no entanto, que as lendas de um time reconheçam os de outro, como Bill Russell, do Celtics, fez com Kobe Bryant, do Lakers, falecido recentemente.

Campeão pelo Celtics onze vezes entre 1956 e 1969, Russell utilizou a camisa nº 24 do Lakers, que pertencia a Kobe, durante duelo entre os dois times no Staples Center, em Los Angeles, no último domingo. O ex-jogador de 86 anos também utilizou um boné com as letras 'KB' dentro de um coração.

Kobe faleceu no último dia 26 de janeiro, em um acidente de helicóptero. Junto com o jogador morreram sua filha Gianna e outras sete pessoas que estavam na aeronave. O atleta era considerado um dos maiores da história do basquete e foi campeão da NBA cinco vezes.

Em quadra, Celtics e Lakers fizeram um jogo com muita emoção e viradas no placar, à altura de suas histórias e da rivalidade. Melhor para a franquia de Los Angeles, que venceu por 114 a 112 com cesta de LeBron James nos últimos segundos.