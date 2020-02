Irmã de Kobe faz tatuagem em homenagem ao astro do basquete e a sobrinha Gianna

Sharia Bryant, irmã mais velha de Kobe Bryant, morto vítima de um acidente de helicóptero há um mês, fez uma tatuagem em homenagem ao ídolo do basquete. No desenho, ela também lembrou da sobrinha Gianna, que morreu ao lado do pai.

A arte exibe uma cobra formando o símbolo do infinito com os números 2 e 24, usados nas camisas de Gianna e Kobe durante os jogos de basquete. O animal representa a espécie Black Mamba, apelido adotado pelo astro.

A tatuagem foi feita por Peter Barrios, que usou a sua conta nas redes sociais para compartilhar a imagem nesta quarta-feira. "Não tirei minha própria foto por respeito, mas hoje tive a honra de tatuar Sharia Bryant. Obrigado por rir comigo hoje e me deixar fazer isso por você. Jamais esquecerei nossas conversas. Muito amor e respeito à sua família", escreveu.

Sharia também publicou a foto em sua conta no Instagram e agradeceu o profissional. Ela se pronunciou pela primeira vez sobre a morte de Kobe e Gianna no dia 31 de janeiro em mensagem publicada nas redes sociais. "Em nome de nossa família, juntamo-nos a Vanessa, Natalia, Bianka e Capri no luto pela perda de Kobe e Gianna em um acidente tão trágico. Ficamos arrasados com a perda de nosso irmão, filho, sobrinha e neta, e nosso coração está com todas as famílias que perderam seus entes queridos. Nossas vidas mudaram para sempre", escreveu.